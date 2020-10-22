Черкесск, , 15:23 — REGNUM Компания «Курорты Северного Кавказа» (КСК) получит дополнительные средства для технологического обеспечения курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесии. На выполнение комплекса работ будет направлено более 570 млн рублей, сообщается 22 октября на сайте Минэкономразвития России.

Ведомство разработало поправки в постановление правительства РФ о формировании и реализации федеральной адресной инвестиционной программы. Речь идет о предоставлении средств федерального бюджета юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и предприятиями.

Проект постановления предусматривает финансирование всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз» в Карачаево-Черкессии. Работы предполагают два этапа: обустройство променада, соединяющего туристические деревни Романтик и Лунная Поляна, и выполнение комплекса научно-исследовательских, охранно-спасательных работ (раскопок) на общую сумму более 570 млн рублей.

Отмечается, что по итогам второго этапа также будет обеспечено технологическое подключение к сетям инженерной инфраструктуры действующих резидентов «Архыза». Ожидается, что эта мера позволит привлечь новых резидентов. В рамках проекта также будет построена четвертая секция канатной дороги, которая поднимет туристов до высоты 2,8 тыс. метров на Северном склоне курорта.