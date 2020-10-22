Ташкент, , 15:18 — REGNUM Темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) Узбекистана по итогам 2020 года замедлятся до 1−1,5%, сообщили 22 октября в Центральном банке республики.

Специалисты Центробанка ожидают дальнейшего постепенного ускорения восстановления экономической активности в четвертом квартале 2020 года. В третьем квартале экономический рост незначительно ускорился по сравнению с первым полугодием и достиг 0,4%.

Отмечается, что в первом квартале объем производства отраслей промышленности сократился на 2,7%, в сфере услуг — на 1,8%, а в сфере сельского хозяйства напротив — увеличился на 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-сентября 2020 года уровень инфляции в Узбекистане в годовом выражении составил 11,7%. 22 октября Центральный банк республики сохранил основную ставку на уровне 14%.

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