Нижний Новгород, , 15:11 — REGNUM В рамках национального проекта «Здравоохранение» Воскресенская центральная районная больница получит медицинское оборудование стоимостью около 2 млн рублей, предназначенное для детского отделения. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам главы региона, в медучреждение уже поступили дефибриллятор, электрокардиограф, портативный переносной аппарат УЗИ и тонометр. До конца года больница обзаведется рециркуляторами и другим специализированным оборудованием.

Помимо этого Воскресенской ЦРБ было выделено более 1,1 млн рублей на приобретение оргтехники, мебели, сенсорного инфомата и электронного табло, а также на обустройство игровой зоны для детей и колясочной.

«Реализация нацпроекта «Здоровье» позволяет усилить как крупные медицинские центры, так и центральные районные больницы. Жители не должны для проведения обследования каждый раз ездить за пределы своего района. Особенно это важно для семей с детьми», — подчеркнул Никитин.

Напомним, в рамках национального проекта «Здоровье» до конца 2020 года в 25 детских медицинских учреждениях Нижегородской области должно поступить 143 единицы нового высокотехнологичного медицинского оборудования.