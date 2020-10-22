Москва, , 15:10 — REGNUM Проблемы закредитованности населения и роста просроченных долгов нельзя решить без макроэкономического роста. Об этом 22 октября сообщил экономист Владислав Жуковский на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Без реального качественного роста экономики, повышения доходов населения мы этого добиться не сможем. Нужно перераспределение национальных богатств в сторону большинства», — сказал Жуковский.

При этом в стране есть финансовые ресурсы, однако они идут не в развитие экономики, а выводятся из страны, считает экономист.

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