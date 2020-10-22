Париж, , 15:13 — REGNUM Французская атомная подводная лодка «Жемчужина» будет восстановлена. Об этом в четверг, 22 октября, сообщает Le Figaro со ссылкой на заявление министра вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

По ее словам, специалисты восстановят атомную подлодку после возгорания в июне 2020 года, задевшего часть ее корпуса.

Напомним, 21 октября Франция впервые осуществила запуск крылатой ракеты с подводной лодки собственного производства.

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