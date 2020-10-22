Во Франции восстановят атомную подводную лодку «Жемчужина»
Париж,
22 октября 2020, 15:13 — REGNUM Французская атомная подводная лодка «Жемчужина» будет восстановлена. Об этом в четверг, 22 октября, сообщает Le Figaro со ссылкой на заявление министра вооруженных сил Франции Флоранс Парли.
По ее словам, специалисты восстановят атомную подлодку после возгорания в июне 2020 года, задевшего часть ее корпуса.
Напомним, 21 октября Франция впервые осуществила запуск крылатой ракеты с подводной лодки собственного производства.
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История вопроса
Вид вооруженных сил, которые выполняют стратегические и тактические боевые задачи в море и океане. В состав военно-морского флота России входят: надводные и подводные силы, морская авиация, береговые войска флота. У каждого направления свои цели и задачи.
Надводные силы используются для: защиты морских коммуникаций; перевозки и прикрытия десантов; постановки минных заграждений и борьбе с минной опасностью. Подводные силы используются для нанесения неожиданных ударов по морским и континентальным целям и разведывательных целей. Морская авиация предназначена для противоборства с группировками надводных кораблей в океане. Задачи береговых войск флота: оборона побережья, ведение боевых действий в составе морских, воздушных и воздушно-морских десантов.