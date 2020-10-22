Москва, , 15:04 — REGNUM Российские регионы, пострадавшие в результате коронакризиса, должны получить не только финансовую поддержку, но и четкую программу развития. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 октября заявила доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Бабкина. Так она прокомментировала слова министра финансов РФ Антона Силуанова, который сказал, что в 2021 году будет рассмотрен вопрос расширения перечня самых бедных регионов России, которым оказывается специальная поддержка из федерального центра.

«Еще в конце 2019 года число регионов России с дефицитом бюджета удвоилось по сравнению с 2018 годом, а коронакризис еще сильнее ударил по российским регионам, где наблюдается существенное снижение бюджетных доходов. В связи с этим расширение перечня регионов, которые нуждаются в господдержке должно носить превентивный характер с целью стабилизации экономической ситуации по стране в целом. Регионы, которые могут оказаться в данном перечне, должны получить не только финансовую поддержку, но и четкую программу развития, которая позволит эффективно использовать полученные средства», — сказала Бабкина.

Кроме того, она подчеркнула, что особое значение для решения проблем российских регионов имеет задача формирования такой налоговой системы, которая обеспечила бы регионы большим объемом собственных доходов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин заявил, что в России юридические лица надо заставить платить налоги по месту осуществления основной хозяйственной деятельности.

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