Москва, 22 октября 2020, 15:04 — REGNUM Российские регионы, пострадавшие в результате коронакризиса, должны получить не только финансовую поддержку, но и четкую программу развития. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 октября заявила доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Бабкина. Так она прокомментировала слова министра финансов РФ Антона Силуанова, который сказал, что в 2021 году будет рассмотрен вопрос расширения перечня самых бедных регионов России, которым оказывается специальная поддержка из федерального центра.
Кроме того, она подчеркнула, что особое значение для решения проблем российских регионов имеет задача формирования такой налоговой системы, которая обеспечила бы регионы большим объемом собственных доходов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин заявил, что в России юридические лица надо заставить платить налоги по месту осуществления основной хозяйственной деятельности.
Читайте ранее в этом сюжете: Делягин рассказал, что надо сделать для спасения бедных регионов РФ