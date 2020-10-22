Москва, , 15:00 — REGNUM Ситуация в России говорит о том, что сырьевая модель экономики исчерпала себя. Об этом 22 октября сообщил экономист Владислав Жуковский на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Очень удобно правительству, Минфину, Центробанку списывать на коронавирус все экономические проблемы. Но эта ситуация лишь оголила проблемы, которые накапливались десятки лет», — сказал экономист.

По его словам, падение темпов роста экономики началось еще в 2021 году. В текущих же условия долговой пузырь населения будет только увеличиваться.

«Это затопление нефтегазового «Титаника». Это конец экономики трубы. Это что касается макроэкономической ситуации», — заявил Жуковский.

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