Архангельск, , 14:57 — REGNUM Компания «Норильский никель» планирует увеличить контейнерный грузопоток через порт Архангельск. Об этом на форуме «Порты Арктики» сообщил директор регионального филиала горно-металлургического комбината «Норильский никель» Александр Орлов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным Орлова, уже в 2020 году рост контейнерного грузопотока через морской порт Архангельск составит 6%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, портовики Архангельска пожаловались губернатору на плохое состояние подъездных путей к порту. Губернатор обещал решить проблему, если будет заключено соглашение, по которому грузоотправители будут ежегодно наращивать объемы поставок грузов.