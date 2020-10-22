Москва, , 14:54 — REGNUM Переговоры о поставках препарата от коронавирусной инфекции «Арепливир» идут примерно с 50 странами мира. Об этом сообщил 22 октября главный исполнительный директор компании-производителя ГК «Промомед» Андрей Младенцев.

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Он пояснил, что интересуются препаратом страны Южной Америки и Африки, арабские страны. Переговоры о поставках идут с Бразилией, Вьетнамом, Грузией, Ираком, Египтом, Испанией, Казахстаном, Киргизией, Мексикой, Саудовской Аравией, Сербией, Сирией, Танзанией, Оманом, ОАЭ, Ираном, Колумбией, Аргентиной, Болгарией, ЮАР и ещё примерно 30 странами.

«Интерес к препарату только усилился после того как начали публиковать отчеты, подтверждающие эффективность этого препарата», — сказал Младенцев РИА Новости.

Ранее он рассказал о приостановке разовых поставок «Арепливира» за рубеж из-за его нехватки на внутреннем рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре Минздрав России разрешил применять при амбулаторном лечении коронавирусной инфекции препараты «Фавипиравир» и «Арепливир».

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