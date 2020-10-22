Бухарест, , 14:32 — REGNUM Румынский автопроизводитель Dacia (принадлежит Renault) начал приём заказов на пикап, который построен на базе кроссовера Duster второго поколения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Создана новинка компанией Dacia при участии специалистов румынской компании Romturingia.

Приобрести новинку можно в Румынии. Стоимость базовой версии авто составляет 22 546 евро (около 2,06 млн рублей). За эти деньги покупатель получит пикап с двухдверной кабиной и грузоподъёмностью в 500 кг. Длина грузовой площадки пикапа равна 1,65 м. А сам автомобиль будет на 19 мм короче, чем кроссовер Dacia Duster. При этом дорожный просвет увеличится на 14 мм, до 224 мм.

В движение новый пикап будет приводиться 1,5-литровым дизельным агрегатом производительностью 115 «лошадей» (260 Нм). Он сочетается с шестипозиционной механической коробкой передач и приводом 4×4.

Ранее компания Dacia представила модернизированные модели — хэтчбек Sandero и седан Logan. Оба автомобиля созданы на платформе CMF.

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