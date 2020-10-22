Москва, , 14:44 — REGNUM Банки оформляют заёмщикам кредитные каникулы на невыгодных условиях. Об этом 22 октября заявил директор СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) Борис Воронин на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, на данный момент в России 10 млн заёмщиков, выданных кредитов еще больше. При этом финансовые организации очень неохотно дают возможность отсрочки по кредиту.

«Банковская система очень скупо даёт возможность отсрочки. Сейчас ситуация, когда люди выходят из кредитных каникул, и ситуация не улучшается. Если экономика будет расти, то все будет выплачиваться. Если будет снижаться экономика, то ситуация будет становиться хуже», — сказал Воронин.

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