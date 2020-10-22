Черкесск, , 14:28 — REGNUM Участок дороги А-165 на подъезде к Черкесску протяженностью 11 км будет расширен до четырех полос. Работы на объекте планируется завершить к концу 2021 года, сообщили ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе главы и правительства Карачаево-Черкесии.

В настоящее время завершается реализация первого этапа проекта — капитальный ремонт участка км 80 — км 86, начатый в апреле 2020 года. За полгода специалисты расширили проезжую часть до четырех полос, переустроили инженерные коммуникации, полностью заменили земляное полотно и 10 водопропускных труб, построили линии освещения и нанесли разметку.

Отмечается, что данный участок также защищен от оползней: возведена железобетонная подпорная стена длиной 325 метров. В настоящее время идет устройство дорожного полотна на круговой развязке с Пятигорским шоссе, съездах и примыканиях. Кроме того, приводятся в порядок водопропускные трубы и водоотводные кюветы. Также устанавливаются металлическое барьерное ограждение и бортовые камни, после чего начнется обустройство тротуаров и автобусной остановки.