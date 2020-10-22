Волгоград, 22 октября 2020, 14:15 — REGNUM 4,3 млрд рублей выделит ПАО «Газпром» на газификацию Волгоградской области в ближайшие пять лет. Уровень обеспечения газом населения достигнет 89,3%. Программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021−2025 годы в ходе видеоконференции подписали 22 октября губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и председатель правления госкорпорации Алексей Миллер, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Особое внимание будет уделено газификации села — работы будут вестись в 17 районах Волгоградской области, построят более 575 километров межпоселковых газопроводов, дополнительно газ получат 57 населённых пунктов.
Объём потребления газа волгоградскими потребителями к концу 2025 года увеличится на 1,25 млрд кубометров, а уровень газификации достигнет 89,3%.
С 2014 года в Волгоградской области более 15 тысяч семей подключились к газу, были построены 126 межпоселковых и 197 внутрипоселковых газопроводов, к приёму голубого топлива подготовлены 177 котельных.