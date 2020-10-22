Волгоград, , 14:15 — REGNUM 4,3 млрд рублей выделит ПАО «Газпром» на газификацию Волгоградской области в ближайшие пять лет. Уровень обеспечения газом населения достигнет 89,3%. Программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021−2025 годы в ходе видеоконференции подписали 22 октября губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и председатель правления госкорпорации Алексей Миллер, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Особое внимание будет уделено газификации села — работы будут вестись в 17 районах Волгоградской области, построят более 575 километров межпоселковых газопроводов, дополнительно газ получат 57 населённых пунктов.

«Объём финансирования для Волгоградской области мы предусмотрели по сценарию «максимальный» — 4,3 млрд рублей. Это в 6,5 раза больше, чем в предыдущие пять лет. Не всем мы такие объемы финансирования предоставляем. И, конечно, социальные проекты мы с вами тоже продолжим», — сказал Алексей Миллер.

Объём потребления газа волгоградскими потребителями к концу 2025 года увеличится на 1,25 млрд кубометров, а уровень газификации достигнет 89,3%.

«Мы подписали важную программу, и через пять лет получим совершенно новую инфраструктуру: более десяти тысяч семей улучшат качество жизни, ещё ряд социальных объектов будет подключён к источникам газоснабжения. Благодарю вас и ваших коллег, которые включили все предложения региона в программу. Опыт, полученный во взаимодействии с компанией, поможет нам в установленные сроки и с надлежащим качеством реализовать проект. Волгоградская область является для Газпрома надёжным партнером. Финансирование предусмотрено в полном объёме», — отметил Андрей Бочаров.

С 2014 года в Волгоградской области более 15 тысяч семей подключились к газу, были построены 126 межпоселковых и 197 внутрипоселковых газопроводов, к приёму голубого топлива подготовлены 177 котельных.