Ставрополь, , 14:22 — REGNUM В Ставропольском крае на общественные и временные работы в связи со сложностями, возникшими из-за пандемии COVID-19, направлено 1135 человек. На эту меру поддержки граждан региону выделена субсидия в размере 77,1 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 22 октября в управлении по информполитике правительства региона.

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С июля текущего года на Ставрополье реализуются дополнительные мероприятия, которые предусматривают организацию общественных работ для тех, кто хочет трудоустроиться, и временных работ для тех, кто находится под риском увольнения. Работодателям предусмотрены субсидии на компенсацию затрат на создание новых рабочих мест и зарплату временно трудоустроенным людям.

В общей сложности до конца года в крае планируется временно трудоустроить более 1,6 тыс. жителей. Предполагается, что 800 из них будут направлены на временные работы, 839 — на общественные. Между тем на постоянную работу на Ставрополье с начала года, по данным властей, устроились 17,4 тыс. человек.