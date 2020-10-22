Ташкент, , 13:55 — REGNUM Правление Центрального банка Узбекистана сохранило основную ставку на уровне 14%, сообщили 22 октября в пресс-службе финансового регулятора.

Согласно прогнозу Центробанка, уровень инфляции в республике по итогам 2020 года составит 11−12,5%. Дальнейшие решения об изменении основной ставки будут приняты, исходя из формирования фактической и прогнозной динамики инфляции.

Напомним, по итогам сентября 2020 года уровень инфляции в Узбекистане в годовом выражении составил 11,7%. В сентябре зафиксировано ускорение инфляции, что связано с восстановлением спроса после снятия ограничений.

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