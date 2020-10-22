Стокгольм, , 20:38 — REGNUM Руководитель шведского отделения китайского IT-гиганта Huawei Кеннет Фредриксен «разочарован» решением шведских властей отказать компании в праве доступа к сети 5G на территории страны.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября Шведское управление связи и телекоммуникаций отказало китайскому IT-гиганту Huawei в доступе к покупке частот сети 5G. В КНР уже предупредили, что данное решение будет иметь последствия для шведских компаний. Ранее в Службе государственной безопасности Швеции заявили, что Huawei представляет угрозу национальной безопасности.

«Конечно, это удивляет, и я разочарован тем, что они решили, что мы не должны продолжать вносить свой вклад в те цифровые достижение, которых Швеция может добиться путем внедрения сети 5G… Мы пытались донести — не только до шведских властей, но и до других правительств и наших клиентов, — что мы фактически являемся частной компанией», — заявил Фредриксен.

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