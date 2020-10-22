Вашингтон, , 13:51 — REGNUM В третьем квартале 2020 года выручка компании Tesla составила $8,77 млрд, что на 2,737 больше, чем в предыдущем квартале нынешнего года ($6,036 млрд). Об этом сообщается на сайте автокомпании.

Стоит отметить, что в третьем квартале прошлого года выручка компании составляла $6,303 млрд. Эксперты ожидали, что в третьем квартале этого года выручка Tesla будет чуть более $8,36 млрд, однако показатели американского автопроизводителя превзошли их ожидания.

Также, согласно финансовой отчетности компании, чистая прибыль Tesla в третьем квартале нынешнего года составила $331 млн. При этом эксперты прогнозировали, что она достигнет $394 млн.

За июль — сентябрь нынешнего года дилеры компании поставили покупателям 15 275 моделей Model S и Model X, а также 124 318 моделей Model 3 и Model Y. В общей сложности компании удалось реализовать 139 593 машины с электромотором.

Напомним, в третьем квартале 2020 года автопроизводитель Tesla продал почти 114 тыс. электрокаров, обновив свой прошлогодний рекорд, который был установлен в четвёртом квартале. Он составлял 112 тыс. электромобилей.

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