Москва, 22 октября 2020, 13:47 — REGNUM Повышение налога на доходы физических лиц не затронет интересов российских работодателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 октября заявила профессор, директор научно-образовательного центра финансов и инвестиций ИФУР РАНХиГС Наталья Бондарчук. Так она прокомментировала новость о том, что Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о повышенной ставке НДФЛ на доходы свыше 5 млн рублей в год.
Как пояснила экономист, повышение НДФЛ — эта мера в первую очередь приведет к существенному социальному эффекту.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Равиль Ахмадеев заявил, что после введения в России повышенной ставки НДФЛ существенной реакции со стороны экономики можно не ждать.
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