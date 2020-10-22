Москва, , 13:47 — REGNUM Повышение налога на доходы физических лиц не затронет интересов российских работодателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 октября заявила профессор, директор научно-образовательного центра финансов и инвестиций ИФУР РАНХиГС Наталья Бондарчук. Так она прокомментировала новость о том, что Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о повышенной ставке НДФЛ на доходы свыше 5 млн рублей в год.

«Экономика — это прежде всего организованный бизнес, в котором есть работник и работодатель. С этой позиции НДФЛ — налог, не затрагивающий финансовые интересы работодателя, выполняющего в данном случае функцию налогового агента, — сказала Бондарчук. — Повышенный налог затронет граждан, которые достаточно обеспечены, ведь 15-процентная ставка будет взиматься с дохода, превышающего 5 млн руб. в год. Едва ли двухпроцентный рост налогов существенно отразится на объемах и структуре потреблении товаров и услуг этой категорией граждан».

Как пояснила экономист, повышение НДФЛ — эта мера в первую очередь приведет к существенному социальному эффекту.

«Во-первых, цели, на которые хотят направить дополнительные налоговые доходы, благие. Во-вторых, налоги должны выполнять не только фискальную функцию, но еще и регулирующую, и социальную. В данном решении эти две функции как раз хорошо сочетаются», — пояснила она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Равиль Ахмадеев заявил, что после введения в России повышенной ставки НДФЛ существенной реакции со стороны экономики можно не ждать.

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