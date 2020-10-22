Москва, , 13:44 — REGNUM Режим долгих нерабочих дней не понадобился бы в России, если бы у властей было время на подготовку к пандемии. Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила в интервью, опубликованном 22 октября в исследовании «Общество и пандемия: опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России» на сайте РАНХиГС.

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«Наверное, если бы у нас было полгода или год, не пришлось бы всё останавливать и применять самоизоляцию», — полагает Голикова.

Она подчеркнула, что такой урок стал бы самым серьёзным, извлечённым в связи с пандемией нового коронавируса. Вероятно, ограничения всё равно пришлось бы вводить, но не это не была бы полная остановка в виде 40−45 нерабочих дней.

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