Нижний Новгород, , 13:29 — REGNUM Местные предприниматели вскоре получат возможность поучаствовать на льготных условиях в благоустройстве Нижнего Новгорода в рамках подготовки к празднованию 800-летия города. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

По новым условиям, нижегородские бизнесмены за размещение на государственных и муниципальных землях элементов благоустройства, малых архитектурных форм, спортивных и детских площадок теперь будут платить лишь 1 рубль за квадратный метр, а не как раньше — 2% от кадастровой стоимости земельного участка.

«800-летие города — хороший повод заявить о своем бизнесе как о социально ответственном», — подчеркнул министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.