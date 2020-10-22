Москва, , 13:29 — REGNUM По итогам января-сентября 2020 года в России больше всего машин с дизельным двигателем продали дилеры компании BMW. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

За три квартала в стране было продано 20 068 дизельных BMW. При этом год назад за аналогичный период дилерам удалось продать 18 677 единиц таких автомобилей.

Второе место по количеству проданных дизельных автомобилей занимает Mercedes-Benz (9225 ед.). За год прирост продаж этих машин в РФ составил 641 единицу. Тройку лидеров марочного рейтинга замыкает Toyota с результатом 7639 проданных дизельных авто. При этом год назад реализовано таких машин было гораздо больше — 12 686 единиц.

На четвёртом и пятом местах разместились соответственно Volkswagen (5606 ед.) и Hyundai (5163 ед.).

Напомним, по итогам первых трёх кварталов 2020 года в России были куплены 1 001 472 легковые машины — на 10% меньше, чем в 2019 году, когда было продано 1 112 564 легковушки.

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