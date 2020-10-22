Душанбе, , 13:16 — REGNUM Исламский банк развития выделит Таджикистану $3,7 млн для реализации целей национальной стратегии развития образования, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки.

Соответствующее соглашение подписано 21 октября между Исламским банком развития, министерством образования и науки Таджикистана и ЮНИСЕФ. В рамках соглашения ЮНИСЕФ примет участие в улучшении качества образования в республике.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года между министерством финансов Таджикистана и Исламским банком развития было подписано соглашение о финансировании проекта «Улучшение управления водными ресурсами».

Читайте также: Исламский банк развития выделит $80 млн на соцпроекты в Таджикистане