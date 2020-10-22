Москва, , 13:15 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о создании «одного окна» в сфере внешнеторговой деятельности, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября.

Предполагается создание информационной системы «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности и организации взаимодействия участников внешнеторговой деятельности с органами государственной власти, органами и агентами валютного контроля и иными организациями в соответствии с их компетенцией в электронной форме по принципу «одного окна».

Законопроект возлагает функции оператора системы «Одно окно» на АО «РЭЦ».

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