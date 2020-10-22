Москва, , 13:24 — REGNUM С начала 2020 года по сентябрь включительно в России было куплено 923 889 машин с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания (ДВС), в то время как год назад эта цифра составляла 1 029 538. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

По итогам января — сентября нынешнего года бензиновые машины заняли 92,2% в объеме всех проданных в стране машин. Кроме того, 7,4% пришлось на автомобили с дизельным агрегатом.

Отмечается, что продажи машин с дизельными ДВС уменьшились в отчетный период в сравнении с прошлым годом и теперь составляют 74 271 единицу.

По итогам трёх кварталов 2020 года в сегменте бензиновых легковых машин первое место по продажам занимает марка Lada. За этот период их было куплено в России 210 122 единицы.

На втором месте в марочном рейтинге разместились автомобили KIA. Продажи бензиновых версий этого авто в России упали с 148 464 до 136 469 единиц. Тройку лидеров замыкает марка Hyundai.

Четвертое и пятое места в списке машин с бензиновыми ДВС заняли соответственно Renault (81 092 ед.) и Volkswagen (64 913 ед.).

Напомним, по итогам января — августа текущего года самым продаваемым автомобилем с дизельным мотором на вторичном рынке РФ стала модель Toyota Land Cruiser 200. За указанный период его купили 9 тыс. человек — на 3,7% больше, чем год назад.

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