Москва, , 13:06 — REGNUM В правительстве беспокоятся о том, не уйдут ли в тень граждане с большими доходами при повышении для них ставки НДФЛ до 15%, но беспокоиться стоило бы о другом — о том, как живется куда более многочисленным гражданам с низкими доходами, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 22 октября.

Как сообщалось ранее, Госдума утвердила в первом чтении законопроект о повышении ставки НДФЛ на доходы свыше 5 млн рублей в год до 15%.

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«Принятое Госдумой решение является для меня свидетельством того, что перед лицом ухудшающегося положения большинства населения нашей страны и возрастающего народного недовольства созданной в последние десятилетия общественно-политической системой, правительство России вынуждено начинать двигаться в правильном направлении, но готово это делать пока что даже не полушагами, а лишь «четвертьшагами». Такой скорости реакции на происходящее, однако, совершенно недостаточно. Россия деградирует, и главная причина этой деградации — усиливающаяся пропасть между присвоившим себе национальное достояние и богатеющим меньшинством и обездоленным, беднеющим большинством. Если не говорить о кардинальном способе решения этой проблемы — коренном социально-политическом переустройстве, то вторым по эффективности способом является введение настоящей прогрессивной шкалы налогообложения.

Сейчас речь идёт всего лишь о повышении ставки НДФЛ до 15% для доходов, превышающих 5 млн рублей в год, да и то не всех, но уже заговорили о том, что такое решение «будет угрожать и без того немногочисленному среднему классу нашей страны». У нас, помнится, президент сказал, что к среднему классу в России относятся все, чьи доходы составляют более полтора МРОТ, то есть 70% населения. Как этому «среднему классу» может навредить инициированное правительством решение, да и любое другое решение, касающееся доходов более 1−2 миллионов рублей в год? Видимо, критики даже минимальных шагов в направлении прогрессивной шкалы налогообложения имеют в виду какой-то другой средний класс — тот, который находится ближе к верхнему по доходам и влиянию слою в России. Печальные плоды его деятельности, однако, мы видим повсюду — почему мы, простые граждане, которых большинство, должны испытывать к нему какой-то особый пиетет?

Нас и правительство пытаются испугать тезисом о риске того, что данное нововведение заставит налогоплательщиков с доходом более 5 млн рублей в год уходить в тень. Это уже чисто вопрос правоприменительной практики. Большинству населения нашей страны не нравится платить и 13-процентный налог, но они же его платят! А, между тем, часть из них — наименее обеспеченных — точно надо было бы от налогового бремени освободить.