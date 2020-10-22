Москва, , 12:55 — REGNUM Самым бюджетным вариантом «классического» универсала в России является отечественная Lada Granta. Об этом 22 октября сообщается на сайте «Цена Авто».

Рекомендуемая цена базовой комплектации Granta составляет 510 900 рублей. В этой модификации модель имеет 87-сильный мотор на 1,6 л и механическую коробку передач. Топовые версии с более производительным мотором и автоматической трансмиссией стоят 702 800 рублей.

Вторым бюджетным универсалом в рейтинге стала ещё одна модель отечественного производства — Lada Largus. Она имеет такие же технические характеристики, что и Granta. Тем не менее цена пятиместного варианта в базовой комплектации составляет 645 900 рублей.

На третьем месте в ценовом рейтинге среди «классических» универсалов оказалась Lada Vesta SW. Цена этого авто начинается от 748 900 рублей. За эту цену покупателям доступна версия с мотором объёмом 1,6 л и мощностью 106 л. с.

На четвертой и пятой строчках списка соответственно разместились KIA Ceed SW (1 249 900 рублей) и KIA ProCeed.

Ранее в России на продажу была выставлена модель «Чайка» в кузове универсал (ГАЗ-13С) из ограниченной серии. Всего на заводе РАФ было изготовлено не более 20 таких машин. Сейчас в мире насчитывается всего 12 единиц этого автомобиля.

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