Москва, , 12:43 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил Минфину профинансировать программу по сельской ипотеке, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября.

«Мы говорили о программе развитии сельских территорий, и многое делает в этом направлении правительство, дополнительные средства выделены — это так. В этой программе есть в том числе программа по ипотеке, то есть, строительству жилья на селе. Без этого мы с вами не решим проблему развития сельского хозяйства. Также можно было бы, если будут дополнительные доходы бюджета, эту программу профинансировать в части закрепления людей на селе», — предложил Володин.

В Госдуме прошла встреча депутатов фракции «Единая Россия» с главой Минфина Антоном Силуановым.