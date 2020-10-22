Новосибирск, , 12:33 — REGNUM Власти Новосибирска запланировали проведение фестиваля ко Дню народного единства. Это следует из документов, размещённых на сайте госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На «оказание услуг по техническому оснащению и сопровождению сценической площадки для проведения городского фестиваля национальных культур «Новосибирск — город дружбы» мэрия Новосибирска готова потратить 980 тысяч рублей.

Отметим, что годом ранее на это было потрачено 320 тысяч рублей.

Отметим, что по данным на утро сегодня, 22 октября, в регионе зарегистрировано 15 686 случаев COVID-19 (+180 за прошлые сутки).

По решению властей, с 26 октября школьники всех образовательных учреждений области уходят на осенние каникулы, которые из-за коронавируса продлятся две недели.