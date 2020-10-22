Москва, , 12:31 — REGNUM В РФ необходимо расширять перечень самых бедных регионов, которым оказывается поддержка из федерального бюджета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 октября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал слова министра финансов РФ Антона Силуанова, который сказал, что 2021 году будет рассмотрен вопрос расширения этого перечня.

«Этот список необходимо расширять, потому что благодаря социально-экономической политике государства, в том числе лично господина Силуанова, во многих регионах ситуация катастрофическая. И она резко ухудшилась по стране в целом, — сказал Делягин. — Понятно, что где-то она ухудшилась меньше, чем в среднем, а где-то больше. И многие регионы, которые раньше были просто бедными или не очень благополучными, оказались в катастрофической ситуации. Нужно понимать, что налог на доходы физических лиц очень много значит для региональных бюджетов. В целом по стране в очень многих местах резко сократились поступления НДФЛ, потому что люди не могут работать, и соответственно сократились бюджеты».

А это, как подчеркнул Делягин, катастрофа для регионов.

«А Силуанов с чудовищным опозданием только в 2021 году собирается что-то рассматривать», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Силуанов пообещал «предметно мониторить ситуацию с субъектами Российской Федерации, которые нуждаются в нашей поддержке».

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