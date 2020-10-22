Москва, , 12:22 — REGNUM Весной 2020 года жители РФ сильно испугались, увидев страшную невменяемость государства. Об этом 22 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал итоги исследования, проведенного холдингом «Ромир», которое выявило рекордный рост расходов граждан РФ во время пандемии коронавируса.

«Люди делали запасы. Это было вызвано тем, что люди сильно испугались, увидев страшную невменяемость государства. Помимо этого, людей еще и запугивали, — сказал Делягин. — Но есть еще одна вещь. Люди перестали развлекаться и перестали отдыхать. То есть деньги, которые раньше шли на развлечения и на отдых, оказались свободными. Естественно, часть этих денег пошла на запасы и на так называемые истерические траты, то есть такие траты, когда человек не может объяснить себе, зачем он купил тот или иной товар. Когда человек покупает что-то, чтобы успокоится, чтобы почувствовать себя существующим. Чтобы получить какую-то привязку к реальности».

Как подчеркнул Делягин, значительная часть запасов, сделанных жителями РФ, это истерические траты.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, средние траты российских домохозяйств на товары повседневного спроса превысили за девять месяцев 2020 года показатели прошлых лет.

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