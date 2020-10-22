Москва, 22 октября 2020, 12:22 — REGNUM Весной 2020 года жители РФ сильно испугались, увидев страшную невменяемость государства. Об этом 22 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал итоги исследования, проведенного холдингом «Ромир», которое выявило рекордный рост расходов граждан РФ во время пандемии коронавируса.
Как подчеркнул Делягин, значительная часть запасов, сделанных жителями РФ, это истерические траты.
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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, средние траты российских домохозяйств на товары повседневного спроса превысили за девять месяцев 2020 года показатели прошлых лет.
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