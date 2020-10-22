Красноярск, , 12:19 — REGNUM Предварительные итоги уборочной кампании 2020 года подвели в Красноярском крае.

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Как сообщили ИА REGNUM 22 октября в краевом правительстве, урожайность зерновых и зернобобовых в регионе стала самой высокой по Сибирскому федеральному округу (СФО), а объём урожая — максимальным за последние 26 лет.

По итогам уборочной-2020, в Красноярском крае собрано 2,786 млн тонн зерна. Это почти на 400 тыс. тонн больше, чем в 2019 году.

В текущем году урожай зерновых и зернобобовых собрали с площади 873,5 тыс. га. Урожайность — 31,9 ц/га. Это на 3 ц/га выше среднего показателя урожайности зерновых по РФ.

Красноярский губернатор Александр Усс поблагодарил краевых аграриев за отличные результаты и ответственный подход к работе в условиях пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, более 4 млн тонн зерна собрали в Башкирии.

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