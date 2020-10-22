Москва, , 12:18 — REGNUM Открытие пары доллар/рубль произошло выше уровня закрытия вчерашнего дня. К текущему моменту котировки прибавляют более 0,4%. Однако во второй половине дня вектор движения может измениться. В рамках техники ближайшей целью пары выступает обновление минимума вчерашнего дня — 76,57. Об этом сообщил ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Стоит также отметить, добавил он, что вчера котировки пары доллар/рубль обновили локальный минимальный экстремум на отметке 76,66. Тем самым в очередной раз был подтвержден нисходящий тренд, сформированный в конце сентября.

По его словам, на стороне «рублевых быков» сегодня поддержка в виде валютных интервенций от ЦБ РФ. Также попытки нефти вернуться к позитивной динамике после падения накануне более чем на 3% из-за опасений за спрос в условиях пандемии. Нефть Brent сегодня вернулась выше $42 за баррель.

Он отметил, что на стороне «рублевых медведей» сегодня локальный рост доллара, который был вызван отсутствием прогресса в переговорах о новых денежных стимулах в США. Отсрочка данного решения ведет к тому, что стимулы могут не принять до выборов в президенты США. Однако судя по динамике доллар в целом инвесторы уверены, что стимулы так или иначе будут приняты.

По его словам, сегодня в фокусе внимания мировых рынков, помимо ситуации с продвижением нового пакета стимулов, вечерние предвыборные дебаты Дональда Трампа и Джозефа Байдена, а также статистика о недельной динамике обращений за пособиями по безработице в США.