Москва, , 12:10 — REGNUM Государственное учреждение Москвы «Информационный город» объявило открытый конкурс на развитие и поддержание работоспособности единой информсистемы торгов Москвы в 2020—2022 годы. Начальная цена тендера составляет почти 1 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Победителя определят 25 ноября 2020 года. Начальная цена контракта — 978 743 146,51 рубля. По контракту предусмотрено 20% аванса.

На работы отводится 731 календарный день. Всего предусмотрено семь этапов.

«Финансирование работ осуществляется за счёт средств бюджета города Москвы», — уточняется в документации.

Назначение системы — загрузка, консолидация, хранение и обработка данных, необходимых для проведения закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Москвы, нужд отдельных видов юрлиц столицы, а также фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы, Московского фонда реновации жилой застройки.

Среди задач, поставленных перед разработчиками, — «развитие функциональных возможностей системы для повышения качества и оперативности осуществления закупочной деятельности».