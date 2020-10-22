Москва, 22 октября 2020, 12:06 — REGNUM Правительство рассматривает возможность продления доплат медицинским работникам, работающим с больными коронавирусной инфекцией пациентами. Об этом 22 октября заявил министр финансов России Антон Силуанов на собрании фракции «Единая Россия» в Госдуме, передаёт ТАСС.
По словам министра, средства в достаточном объёме содержатся в Резервном фонде правительства.
Часть встречи проходила в закрытом для СМИ режиме.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, продлить до 2021 года выплаты медикам предложила вице-премьер Татьяна Голикова на одном из совещаний с президентом России Владимиром Путиным.