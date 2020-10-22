Казань, , 12:04 — REGNUM До 25 рублей подорожает проезд в автобусах и троллейбусах в городах Альметьевске, Набережные Челны и Нижнекамске. Соответствующие постановления опубликовал госкомитет РТ по тарифам.

В Альметьевске пассажирам предстоит оплачивать проезд в автобусах и троллейбусах в размере 25 рублей при приобретении единовременного билета. При оплате проезда билетом длительного пользования (на 100 поездок и больше) — 20 рублей. В трамваях и автобусах в Набережных Челнах и Нижнекамске проезд подорожает на три рубля и составит также 25 рублей. При оплате поездки билетом длительного пользования — 20 рублей.

Ранее стоимость проезда в общественном транспорте в этих городах составляла 22 рубля. Постановления подписаны 14 октября и вступает в силу спустя 10 дней после опубликования.

ИА REGNUM ранее сообщало, комиссия минстроя Удмуртии утвердила новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Теперь стоимость проезда при оплате наличными составит 25 рублей, таким образом, тариф повышен на 25%. При этом при оплате транспортной или банковской картой проезд обойдется в 23 рубля, при оплате картой «Мир» — в 19 рублей до конца текущего года.

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