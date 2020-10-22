Москва, , 12:11 — REGNUM Средние траты российских домохозяйств на товары повседневного спроса превысили за девять месяцев текущего года показатели прошлых лет. В конце года также ожидается их резкий рост, следует из данных исследовательского холдинга «Ромир».

Так, в шести месяцах из девяти расходы были выше, чем в те же месяцы в 2016—2020 годах. Исключениями стали январь, апрель и сентябрь. В марте, к примеру, расходы были выше на 22% относительно медианного значения за 2012 год.

В июле в 2017, 2018 и 2019 годах расходы на повседневные товары снижались, но в этом году они выросли на 5% несмотря на снятие карантинных ограничений, связанных с коронавирусом, в большинстве регионов.

Расходы возрастают до пика обычно в ноябре и декабре. Декабрьский рост в 2019 году был максимальным — на 23% относительно медианного значения.

При этом 54% жителей России заявили об общем снижении доходов в текущем году, в Москве доля таковых выше — 58%.

Аналитики «Ромира» использовали данные о покупках в 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением от 10 тыс. человек.

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