Москва, , 11:53 — REGNUM В сентябре 2020 года рейтинг самых покупаемых грузовых машин в России возглавил КамАЗ-5490. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

В отчётный период в стране было приобретено 770 единиц КамАЗ-5490. Это на 87% больше, чем год назад.

Второе место среди грузовиков занимает модель «Газон NEXT». Её в сентябре приобрёл 621 человек. Здесь рост продаж скромнее — 5,8%. Тройку лидеров замыкает КамАЗ-65 115. Он показал в сентябре прирост на 40,6%, до 571 единицы.

На четвёртом и пятом местах в списке разместились соответственно КамАЗ-43 118 (542 ед.; +12%) и Scania R (352 ед.; 255,6%).

Также стоит отметить, что с начала 2020 года по сентябрь включительно продажи грузовых машин в России упали на 7,6%, до 49 652 единиц.

Напомним, всего в прошлом месяце в РФ было реализовано 6900 новых грузовых машин. Это на 16% больше прошлогоднего уровня продаж, когда дилеры реализовали 5945 единиц грузовых автомобилей.

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