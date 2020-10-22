Москва, , 11:46 — REGNUM Депутаты Госдумы от ЛДПР подготовили поправку в законопроект о 15% НДФЛ для получающих более 5 млн рублей в год. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Прогрессивная шакала подразумевает еще и снижение ставки для тех, кто получает мало. Для тех, кто получает ниже 20 тыс. рублей (в месяц), ставка должна быть ноль», — объяснил суть поправки Нилов.

При этом парламентарий допустил дальнейшую градацию прогрессивной шкалы для получающих огромные доходы.

Госдума 21 октября в первом чтении приняла законопроект о повышенной ставки НДФЛ. Ставка будет рассчитываться таким образом, что в отношении доходов до 5 млн рублей сохранится ставка 13%, а в отношении доходов более 5 млн рублей налоговая ставка будет составлять 650 тыс. рублей и 15% суммы доходов, превышающих 5 млн рублей.

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