Москва, , 11:44 — REGNUM Нефтяные котировки в четверг, 22 октября, демонстрируют незначительный отскок на фоне резкого падения в среду. Фьючерсы на нефть Brent вчера потеряли 3,3%, снизившись до уровня $41,73 за баррель. Американская WTI упала на 3,4% до $40,03 за бочку. Об этом сообщил ИА REGNUM главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

По его словам, падение котировок произошло на фоне слабого спроса и данных по запасам нефти в США, которые оказались хуже ожиданий. Так, запасы сырой нефти в США, по данным минэнерго стран, снизились на 1 млн баррелей до 488,1 млн баррелей, в то время как ожидалось более глубокое падение запасов. На фоне слабого спроса на топливо в США растут запасы бензина.

Он отметил, что растущие страхи усиления второй волны короновируса по всему миру, в том числе в Европе и США, давят на восстановление спроса на нефть и нефтепродукты по всему миру. В тоже время внятных сигналов о снижении предложения со стороны ОПЕК+ не поступает. Отдельные словесные интервенции со стороны представителей картеля, а также России не помогли нефтяным ценам перейти к заметному росту выше $43,5 за баррель нефти марки Brent.

Гойхман добавил, что на фоне высокой волатильности котировки фьючерсов по нефти марки Brent в четверг утром отскочили на 0,5% до $42 за баррель, а WTI — $40,2. Дальнейшее продвижение наталкивается на сильное сопротивление. Вероятнее всего, сегодня нефть не сможет продемонстрировать существенного роста и отскок нефтяных цен будет ограничен уровнем $42,1-$42,3 за баррель. Котировки нефти WTI ограничены уровнем $40,5 за баррель, отметил он.