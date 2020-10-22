Москва, , 11:35 — REGNUM По итогам сентября 2020 года в России было реализовано 104 тыс. новых авто иностранных компаний. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Продажи иномарок в прошлом месяце составили 77% от всех купленных в стране новых легковых машин.

Наиболее покупаемым автомобилем иностранного автопроизводителя стала южнокорейская Hyundai Creta. В первый месяц осени её приобрели 7405 российских автолюбителей.

На втором месте по популярности в данном сегменте находится ещё один «кореец» — модель KIA Rio. Это авто в России купили в 7362 человека. Тройку лидеров замыкает немецкая модель Volkswagen Polo (5208 ед.).

На четвёртом и пятом местах соответственно разместились Hyundai Solaris (5178 ед.) и Toyota RAV4 (3580 ед.).

Напомним, в сентябре нынешнего года на вторичном рынке РФ было перепродано 356 380 автомобилей иностранных брендов — на 30,5% больше, чем в сентябре прошлого года.

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