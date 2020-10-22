Москва, , 11:28 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил в случае получения дополнительных доходов федерального бюджета на 2021−2023 годы направить их на обновление парка общественного транспорта в регионах, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября.

«Давайте в постановлении, которое будем принимать при рассмотрении бюджета, обозначим, что в случае получения дополнительных доходов правильно было бы часть направить на обновление подвижного состава», — предложил Володин в ходе встречи депутатов фракции «Единая Россия» с главой Минфина Антоном Силуановым.

Регионы сами не в состоянии решить эту проблему, а программа Минтранса сейчас не позволит решить эту проблему, так как рассчитана на ограниченное количество транспортных средств, отметил Володин.

Предложение войдет в текст постановления Госдумы при рассмотрении федерального бюджета.

Глава Минфина предложение поддержал.