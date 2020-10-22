Новосибирск, , 11:22 — REGNUM Новосибирской области выделят дополнительные средства на выплаты безработным гражданам. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков.

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Он уточнил, что решение принято на комиссии Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.

Регион получит на эти цели 914 млн рублей. Средства выделяются в связи с увеличением количества зарегистрированных безработных в Новосибирской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что более 2,7 тысячи новосибирцев, пострадавших от последствий распространения коронавируса, получат дополнительные профессиональные навыки в рамках федеральной программы.

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