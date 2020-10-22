Элиста, , 11:18 — REGNUM В Республике Калмыкия планомерно реализуется индивидуальная программа социально-экономического развития, направленная на развитие социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, строительству новых предприятий и другие цели. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

В рамках реализации раздела «Среда для жизни» в республике обновят парк коммунальной техники, обеспечат инфраструктурой участки для жилищного строительства, заменят лифты. Так, в 2020 году поступит три десятка спецмашин — вакуумные машины, автокраны, экскаваторы, водовозы, будут обновлены 40 лифтов.

Реализация индивидуальной программы развития Калмыкии должна повысить качество жизни населения, среднедушевые доходы. Программа также включает значимые новостройки, к строительству которых власти намерены приступить в 2021 году.

ИА REGNUM напоминает, что в июне 2020 года Калмыкия получила первый транш в размере миллиарда рублей на реализацию индивидуальной программы развития. Республика вошла в число девяти российских регионов, которые получат в общей сложности 26 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию программ развития в 2020 — 2024 годах.

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