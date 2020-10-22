Москва, , 11:17 — REGNUM Правительство России намерено добиваться последовательного снижения ставок по ипотеке и дальше. Об этом 22 октября заявил министр финансов России Антон Силуанов на собрании фракции «Единая Россия» в Госдуме.

«В целях улучшения жилищных условий, мы будем добиваться последовательного снижения ставок по ипотеке», — заявил Силуанов.

По данным на сентябрь 2020 года средняя ставка по ипотеке составляет 7,17%.

«Это значительно ниже, чем те ориентиры, которые у нас были поставлены в качестве задачи — 8%, напомню», — указал он.

«Сейчас мы уже достигли с учётом субсидирования ставок 7,17%. Хорошая ставка, и мы видим, каким успехом пользуются эти ипотечные программы», — подчеркнул министр.