Москва, , 11:14 — REGNUM В 2021 году в России начнётся полноценная работа по модернизации первичного звена, которую было невозможно начать в текущем году из-за пандемии коронавируса. Об этом 22 октября заявил министр финансов России Антон Силуанов на собрании фракции «Единая Россия» в Госдуме.

«Если мы посмотрим, то в 2021 году общий объём ресурсов составит 3,8% ВВП, что больше, чем в 2019 докризисном году», — заявил Силуанов.

«В следующем году будет начата полноценная реализация программ модернизации первичного звена — 90 млрд рублей на эти цели заложено в бюджете», — указал он.

Эти средства пойдут на переоборудование ФАПов, современного медицинского оборудования, в том числе и в сельской местности.

«Итоги этой программы почувствуют наши граждане», — добавил Силуанов.