Вашингтон, , 11:13 — REGNUM В дилерские центры США поступили первые кроссоверы Nissan X-Trail (Rogue) третьего поколения. Об этом сообщает пресс-служба японского автопроизводителя.

Первые экземпляры нового X-Trail с конвейера автопредприятия в штате Теннесси сошли ещё в сентябре нынешнего года. Однако официальный старт продаж новинки намечен на последние числа октября.

Внешне новое авто выделяется двухуровневой головной оптикой и трапециевидной решёткой радиатора. Внутри машины есть цифровая «приборка», электронный джойстик управления коробкой передач, мультимедийная система с экраном размером 12,3 дюйма.

Модель приводится в движение четырёхцилиндровым атмосферным бензиновым мотором рабочим объёмом 2,5 л. Производительность авто составляет 190 «лошадей» (244 Нм). Силовой агрегат сочетается с вариатором Jatco.

Ранее компания Nissan запатентовала в РФ кроссовер X-Trail. Изображения модели размещены на сайте Федерального института промышленной собственности.

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