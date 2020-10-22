Москва, , 11:11 — REGNUM Фракция «Единая Россия» приняла решение голосовать «за» проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в первом чтении. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября, об этом сообщил глава фракции Сергей Неверов по итогам встречи с главой Минфина Антоном Силуановым.

Решение, в первую очередь обусловлено тем, что в главном финансовом документе страны предусмотрены средства на все социальные обязательства, «а также решение всех вопросов, связанных с поддержкой экономики в целом, регионов и малого и среднего бизнеса в условиях пандемии».

"Одновременно мы надеемся, что в ходе реализации бюджета появятся дополнительные доходы, и мы тоже сможем направить их в первую очередь на проекты комплексного развития сельских территорий, а также на строительство и модернизацию автомобильных дорог. Это будет способствовать улучшению качества жизни людей, развитию экономики регионов и страны в целом», — добавил Неверов.

В ходе встречи с Силуановым спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что если правительство выполняет все поручения и задачи, которые поставил президент, это один разговор.

«Если не выполняет — другой разговор. Если вы, соответственно, видите решение этих задач и необходима наша поддержка, это нормально. Потому что мы с вами одна команда», — сказал спикер Госдумы.

Он напомнил, что граждане приняли на Общероссийском голосовании поправки к Конституции, где с парламента — особый спрос.

«За работу правительства, за работу министров, заместителей председателя правительства. Мы должны осознавать свою ответственность. Не только спрашивая, но и отвечая за свои решения», — отметил Володин.

Читайте ранее в этом сюжете: Развитие социальной сферы обеспечено бюджетным финансированием — Силуанов