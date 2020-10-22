Москва, , 11:04 — REGNUM Реализация послания президента Федеральному собранию в полной мере отражена в параметрах российского бюджета. Об этом 22 октября заявил министр финансов России Антон Силуанов на собрании фракции «Единая Россия» в Госдуме.

«Что касается реализации послания президента Федеральному собранию и тех социальных гарантий, которые у нас приняты ранее и определены как задачи президентом Российской Федерации — все эти задачи обеспечены непосредственно бюджетным финансированием», — заявил Силуанов.

Так, малоимущим гражданам, в первую очередь семьям с детьми, в бюджете 2021−2023 годов предусмотрен ежегодный объём ресурсов в размере около 400 млрд рублей в год.

«Что, по сути, составляет половину дефицита доходов всех малоимущих граждан, если мы берём данные по 2019 году», — подчеркнул министр.

Также предусмотрено изменение порядка расчёта минимального размера оплаты труда.

«Рост МРОТ в следующем году составит 5,5% — тоже выше инфляции», — напомнил он.

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