Киев, , 10:55 — REGNUM Рейтинг самых продаваемых легковых автомобилей на украинском рынке в сентябре возглавил кроссовер Toyota RAV4. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

По итога прошлого месяца на Украине было продано 545 автомобилей Toyota RAV4, что в 2,2 раза больше, чем в сентябре 2019 года.

Вторую строчку занимает KIA Sportage, чьи продажи, наоборот, сократились на 26%, до 400 экземпляров. Замыкает тройку лидеров Renault Duster с результатом 365 проданных авто (+12%).

Четвертое и пятое места рейтинга самых продаваемых на Украине автомобилей заняли соответственно Renault Logan (330 ед.; — 4%) и Volkswagen Touareg (290 ед.; рост в 3,7 раза).

Отмечается, что с января по сентябрь 2020 года на украинском авторынке было продано 62 тыс. новых легковых авто — на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, в сентябре 2020 года на Украине дилеры реализовали на 11% больше новых легковушек, чем в сентябре 2019 года. Всего за месяц там было продано 8,1 тыс. экземпляров авто.

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