Сеул, , 10:50 — REGNUM 21 октября министр стратегии и финансов Южной Кореи Хон Нам Ги провел видеоконференцию с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского министерства.

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В рамках встречи болгарский экономист высоко оценила усилия Сеула в борьбе с пандемией коронавируса, подчеркнув, что Южная Корея получила наименьший экономический ущерб среди стран — членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В свою очередь, представитель Южной Кореи рассказал об опыте противодействия коронавирусу, а также акцентировал внимание на том, что минимизировать ущерб помогли активные меры по стабилизации экономической ситуации, среди которых принятие четырёх дополнительных бюджетов.

Он также пригласил Кристалину Георгиеву посетить Сеул после стабилизации эпидемиологической ситуации.